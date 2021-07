Rissa sul lungomare, denunciati otto giovani… anche per ubriachezza molesta

Montalto di Castro - Intervento dei carabinieri che fanno sapere: "Chiesto al questore il divieto di ritorno nel comune" - FOTO E VIDEO

Montalto di Castro – “Rissa sul lungomare, i carabinieri della stazione di Montalto di Castro identificano e denunciano otto persone tutte di origini straniere”. Lo fa sapere con una nota l’Arma di Viterbo.

“I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, attivati per interrompere una rissa che era in atto sul lungomare, sono giunti nell’immediatezza e unitamente ai carabinieri della stazione di Pescia Romana arrivati in supporto hanno subiti individuato tre partecipanti alla rissa in tre giovani di origini ucraine.

Poco, dopo grazie all’aiuto di testimoni, hanno bloccato e generalizzato unitamente all’equipaggio del commissariato di Tarquinia, arrivato di rinforzo, gli altri cinque partecipanti, tutti giovani di origini rumene.

I carabinieri della stazione hanno quindi denunciato tutti gli otto partecipanti per rissa, ubriachezza molesta e hanno inoltrato alla questura di Viterbo la richiesta per il provvedimento della misura preventiva di divieto di ritorno nel comune di Montalto di Castro per tutti”.

26 luglio, 2021