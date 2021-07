Rissa fuori un pub, carabiniere aggredito con morsi e calci

Rieti - I militari erano intervenuti per la segnalazione di una violenta lite in strada

Rieti – Rissa fuori un pub, i carabinieri intervengono e uno di loro viene aggredito con calci e morsi. È accaduto a Passo Corese, in provincia di Rieti, dove i militari erano intervenuti dopo una una richiesta che segnalava una violenta lite in strada.

“Nella nottata tra venerdì e sabato – si lege nella nota dei carabinieri di Rieti – una pattuglia del nucleo radiomobile del Norm della compagnia di Poggio Mirteto, è dovuta intervenire nei pressi di un pub di Passo Corese a seguito di richiesta di intervento alla centrale operativo di Poggio Mirteo, per una lite in atto”.

“I carabinieri, giunti sul posto – aggiunge la nota -, notavano due persone a circa duecento metri dal pub indicato nella richiesta d’intervento, che stavano litigando animatamente sferrandosi reciprocamente pugni sul volto. I componenti della pattuglia riuscivano immediatamente a bloccare i contendenti, ma mentre uno dei due si calmava immediatamente, l’altro opponeva resistenza verso uno dei militari cercando di sferrargli alcune gomitate non riuscendoci”.

E ancora: “Grazie anche all’intervento del secondo militare, si riusciva a bloccare il giovane che era in un forte stato di agitazione psicofisica, sicuramente dovuto ad un abuso di sostanze alcooliche”.

La nota aggiunge anche che “nel frattempo intervenivano in aiuto le pattuglie delle stazioni di Cottanello e Scandriglia che unitamente a quelli dell’aliquota radiomobile tentavano di tranquillizzare l’uomo al fine di farlo accomodare nell’autovettura militare, tentativi che andavano a vuoto perché il giovane, in preda agli effluvi dell’alcool, si agitava in continuazione riuscendo a mordere uno dei militari su una mano e poi sull’avambraccio e colpendolo anche con un calcio su una gamba”.

“I militari sono risusciti a calmare il giovane soltanto dopo circa un’ora ed è stato dichiarato in arresto per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione”.

18 luglio, 2021