“Roma deve stare sui giornali per Caravaggio non per i rifiuti nelle strade”

Roma - Amministrative - Vittorio Sgarbi indica le priorità del suo ruolo di assessore alla Cultura indicato da Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra

Sutri – Vittorio Sgarbi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “A Roma occorre una rivoluzione a partire dalla comunicazione. La rassegna stampa sulla città oggi è fatta di autobus in fiamme, cumuli di rifiuti nelle strade, trasporti inefficienti e cronaca giudiziaria legata a Mafia Capitale: Roma deve stare sui giornali per Caravaggio, per le esposizioni nei grandi musei di arte contemporanea, per i suoi siti archeologici, per i suoi palazzi ricchi di storia e di arte. Dobbiamo traghettare la città dal Medioevo al Rinascimento. Negli aeroporti, per esempio, che sono il primo impatto dei turisti con la città, la promozione sul patrimonio artistico è completamente assente”.

Con queste parole Vittorio Sgarbi indica le priorità del suo ruolo di assessore alla Cultura indicato da Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra.

Si parlerà anche di questo alla conferenza stampa in programma domani mercoledì 21 luglio alle 11,30 a Palazzo Ferrajoli in piazza Colonna 355 a Roma.

Lo storico e critico d’arte è il fondatore e leader del l movimento “Rinascimento”, e alle amministrative di Roma sarà alleato di “Coraggio Italia”, il nuovo soggetto politico del governatore della Liguria Giovanni Toti.

L’alleanza, che porterà alla presentazione di una comune lista per il consiglio comunale (confluiranno nella lista anche “Cantiere Italia, “Democrazia del Popolo” e “Rivoluzione Animalista”) sarà “battezzata” dal candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, presente alla conferenza.

“L’incontro – spiegano Sgarbi e Toti – sarà l’importante occasione per presentare ai cittadini romani la nostra alleanza elettorale, ma soprattutto le nostre idee e le nostre proposte per rilanciare la città di Roma, in questi ultimi cinque anni vittima dell’inefficienza amministrativa e dell’immobilismo istituzionale dei grillini e della sindaca Raggi. Siamo pronti a lavorare per il bene della Capitale d’Italia”.

Staff Vittorio Sgarbi

20 luglio, 2021