Europei di calcio - Festeggiamenti - Denunciato 32enne dagli uomini della Digos

Viterbo – Rompe la vetrata di un portone e rovescia in strada i cassonetti dei rifiuti.

In occasione dei festeggiamenti per le vittorie della nazionale di calcio contro la Spagna e l’Inghilterra nella semifinale e nella finale dei campionati europei, il questore di Viterbo ha disposto un servizio interforze con l’impiego di operatori in uniforme e in borghese della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per assicurare adeguati controlli nel capoluogo e nella provincia.

“Ieri sera – si legge in una nota – gli agenti della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno denunciato un cittadino italiano 32enne, responsabile del danneggiamento della vetrata del portone di ingresso di uno stabile cittadino e di alcune auto regolarmente parcheggiate sulla via pubblica via, nonché del rovesciamento in strada di cassonetti dei rifiuti”.

12 luglio, 2021