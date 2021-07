Rubano oro in due case di Montecastrilli, rintracciati dopo un anno a Rimini

Cronaca - Si tratta di due uomini senza fissa dimora - L'arresto è stato effettuato dalla polizia dopo le indagini condotte dai carabinieri



Montecastrilli – Rubano gioielli in oro in due case di Montecastrilli, in provincia di Terni, e vengono rintracciati dopo più di un anno sul lungomare di Rimini. Protagonisti della vicenda due romeni di 25 e 33 anni senza fissa dimora, arrestati dalla polizia al termine di una lunga ricerca operata anche dai carabinieri.

Secondo la nota diffusa dai carabinieri di Terni, le indagini sono scattate dopo che il 19 e 21 luglio del 2020 a Montecastrilli, nella frazione di Casteltodino, erano avvenuti due furti in abitazione lungo la stessa via, “uno dei quali nel corso della notte con la presenza del proprietario che dormiva in casa”. I ladri, introducendosi “attraverso le finestre”, avrebbero prelevato “complessivamente diversi oggetti di proprietà in oro (collane, anelli, bracciali ed un girocollo, per il valore totale di alcune migliaia di euro)”.

I carabinieri erano riusciti a risalire all’identità dei due presunti malviventi “attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate nelle abitazioni” e “l’analisi del traffico dei tabulati telefonici” di un cellulare ritrovato vicino alla casa di uno dei derubati. Il tribunale di Terni aveva quindi emesso “l’ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere per i reati di furto aggravato in concorso” a carico dei due stranieri, che però sarebbero risultati senza fissa dimora.

A quel punto, come spiega la nota, il comando dei carabinieri di Amelia ha esteso le ricerche su tutto il territorio nazionale e, “tramite l’inserimento del nominativo dei due nella banca dati delle forze di polizia”, nella giornata di “ieri (30 luglio) il personale della questura di Rimini, durante un controllo alla circolazione stradale su quel lungomare, fermava i due e li traeva quindi in arresto”.

31 luglio, 2021