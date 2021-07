Carabinieri - Denunciati due 40enni

Rieti – Rubavano carte di credito da auto e bici parcheggiate.

Rieti – Carabinieri in azione

I carabinieri della stazione di Rieti, al termine di un’articolata attività d’indagine avviata nel mese di giugno, sono riusciti ad identificare gli autori materiali di una serie di furti di carte di credito che hanno successivamente utilizzato fraudolentemente.

“Le indagini – si legge in una nota – sono state originate dalle denunce di alcuni cittadini residenti nei comuni di Rieti e Concerviano per furti perpetrati all’interno di auto parcheggiate, in esercizi commerciali, in strutture sportive ed addirittura di biciclette. In tutti i casi i malviventi si sono impossessati delle carte di credito contenute in borse, borselli e portafogli, riuscendo poi ad utilizzarle prima ancora che i derubati si accorgessero del furto e riuscissero a “bloccarle” presso i rispettivi istituti di credito.

Le investigazioni, condotte sia in modo tradizionale sia mediante mezzi tecnici, hanno consentito ai carabinieri della stazione di identificare due 40enni della provincia di Rieti ritenuti responsabili di almeno 5 furti perpetrati nel decorso mese di giugno attraverso i quali sono stati fraudolentemente “spesi” mediante le carte di credito rubate oltre 4mila euro”.

Le indagini per verificare “altri eventuali reati perpetrati dalla stessa “banda” continuano, pertanto i carabinieri invitano i cittadini che hanno subito furti con analoghe modalità a denunciarli formalmente presso i Comandi territoriali affinchè possano essere effettuate le opportune verifiche”.

19 luglio, 2021