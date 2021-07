Russia, aereo con 28 persone a bordo si schianta in mare

Kamchatka - Non ci sarebbero sopravvissuti

Un aereo russo

Kamchatka – Un aereo di linea russo con 28 persone a bordo è caduto in mare dopo aver perso ogni contatto con le autorità di controllo. Dei frammenti sono stati trovati in Kamchatka, nell’estremo oriente russo e, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero sopravvissuti.

Dell’aereo, un An-26 si sono perse le tracce mentre stava volando da Petropavlovsk-Kamchatsky a Palana, nella penisola della Kamchatka. Tra i c’era anche il sindaco di Palana Olga Mokhireva, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass citando le autorità locali.

L’area dello schianto “è stata approssimativamente determinata entro 15-25 chilometri dall’aeroporto, lungo la costa”, stando a quanto riferisce Tass. “I dati oggettivi mostrano che l’aereo si è schiantato in mare”, ha aggiunto.

6 luglio, 2021