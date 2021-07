Sabato arriva a Ronciglione “Terroni”

Cultura - La rassegna andrà avanti fino al 28 agosto

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue con verve sul palco e gradimento del pubblico la rassegna “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, cominciata tre settimane fa e che stavolta propone “Terroni-La vera storia dell’Unità d’Italia”, in programma sabato 24 alle 21 al parco comunale “don Pacifico Chiricozzi” di Ronciglione.

L’opera, che prende spunto dal bestseller “Terroni”, di Pino Aprile, vede in scena Roberto D’Alessandro.

Si narra la verità sulla questione meridionale nel contesto di uno spettacolo amaramente ironico. Dalle cronache locali delle battaglie fra piemontesi e Borbonici attraverso 150 anni di verità taciute, la “controstoria” dell’Unità d’Italia spiega le reali ragioni della questione meridionale: “Ciao! Io sono il nord”, “Ciao! Io sono il sud”… l’incontro fra le due metà d’Italia è evidentemente uno scontro fra due mondi lontani, due realtà che procedono a velocità diverse e forse anche in direzioni diverse.

La rassegna culturale andrà avanti fino al 28 agosto ed è promossa dal comune di Ronciglione in collaborazione con l’associazione culturale “Artenova”.

Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi, i generi e i contenuti variano per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per regalare a tutti forti emozioni. In totale, undici spettacoli diversi da non perdere.

21 luglio, 2021