Coronavirus - È quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe - Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è finita, dobbiamo avere grande prudenza e attenzione"

Condividi la notizia:











Roma – Salgono i contagi, ma prosegue il calo di decessi e occupazione dei posti letto negli ospedali. È quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe.

Virus – Laboratorio

L’analisi rileva nella settimana 30 giugno-6 luglio, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi di Covid (5.571 vs 5.306, +5%). Rispetto alla settimana precedente si registra però un calo dei decessi (-26,4%), delle terapie intensive (-30,7%), dei ricoverati con sintomi (-24,2%) e dei casi attualmente positivi (-19,4%).

“La pandemia non è finita, dobbiamo avere grande prudenza e attenzione soprattutto per le varianti che sono elementi di ulteriore preoccupazione in un quadro che va seguito con grande attenzione”. Il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’Assemblea Pubblica di Farmindustria 2021. “C’è un quadro notevolmente migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti – ha aggiunto – ma va tenuta alta la guardia”.

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021