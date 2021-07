Salgono i contagi nella Tuscia, ma restano vuoti i letti di Belcolle

Coronavirus - Sono 44 gli attuali positivi in provincia - Ieri nessuna guarigione e 6 positivi - Numeri in aumento anche nel resto dell'alto Lazio

Viterbo – 44 attuali positivi nella provincia di Viterbo, ma zero persone ricoverate in ospedale. Ciò significa che tutti i contagiati dal Covid nella Tuscia stanno trascorrendo la convalescenza in casa, senza necessità di assistenza medica.

Viterbo – Preparazione del vaccino anti-Covid all’ospedale di Belcolle

Crescono i casi, dunque – fino a ieri erano 38 -, ma non c’è pressione sulle strutture sanitarie. Effetto anche della campagna vaccinale, che pure nel Viterbese procede senza sosta e che, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, ha inciso positivamente su decessi e ricoveri. Ed è proprio il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale il nuovo parametro al vaglio del governo per determinare il passaggio di colore delle varie regioni.

“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione – ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza – è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”. E nella Tuscia, nonostante da cinque giorni i contagi siano in risalita, legati soprattutto ai rientri dalle vacanze estive dei più giovani, non ci sono ricoverati al Belcolle.

Ieri, la Asl di Viterbo ha comunicato il contagio di sei persone. “Gli ultimi referti di positività – si legge nel quotidiano bollettino -, sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: tre a Viterbo, uno a Civita Castellana, uno a Orte e uno a Vetralla”. Con un contagio a testa registrato ieri, Civita Castellana, Orte e Vetralla escono dalla lista dei comuni Covid-free.

“Dei casi – spiega ancora l’azienda sanitaria -, due sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in, uno presenta un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, uno è un rientro da Malta, uno è un rientro dalla Spagna, uno è una persona con tampone effettuato a seguito di un test antigenico rapido positivo”.

Nel resto dell’alto Lazio, anche a Rieti ieri sono stati registrati sei nuovi casi, su un totale di 229 tamponi eseguiti e nessuna guarigione. Gli attuali positivi in provincia sono 28. Numeri più alti, invece, nel territorio di competenza della Asl di Roma 4, dove ieri sono stati riscontrati 19 positivi.

Il bollettino della Asl di ieri: Oggi sei positivi, due al rientro dalla vacanza

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15579 (4082 a Viterbo; 11497 in provincia)

Attualmente positivi: 44

Guariti: 15081

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21444

Comuni con positivi

Viterbo: 4082 casi (119 morti e 3945 guariti)

Civita Castellana: 1045 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 642 casi (16 morti e 625 guariti)

Orte: 394 casi (15 morti e 378 guariti)

Ronciglione: 377 casi (15 morti e 361 guariti)

Vitorchiano: 318 casi (3 morti e 312 guariti)

Sutri: 286 casi (10 morti e 275 guariti)

Bassano Romano: 259 casi (14 morti e 244 guariti)

Montalto di Castro: 191 casi (6 morti e 181 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 176 guariti)

Carbognano: 120 casi (2 morti e 117 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 96 guariti)

Castiglione in Teverina: 71 casi (1 morto e 63 guariti)

Faleria: 70 casi (69 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 385 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

18 luglio, 2021