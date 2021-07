Saline, l’allarme di Legambiente: “Tra mare e vasche pochi metri, in pericolo l’habitat della riserva”

Ambiente - Il "Rapporto spiagge 2021" dell'associazione focalizza l'attenzione sulla spiaggia di Tarquinia, fortemente colpita dall'erosione

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – La spiaggia delle Saline dopo una mareggiata

Tarquinia – L’erosione costiera avanza, le mareggiate sono frequenti e le spiagge continuano a regredire. Una delle più colpite, per quanto riguarda la Tuscia, è quella delle Saline, che confina con le vasche della riserva naturale e risulta tra le aree protette della regione Lazio.

Il mare e la rete di recinzione della riserva sono separati da pochi metri di sabbia. Dopo le varie proteste da parte dalle associazioni Federbalneari litorale nord e Tarquinia nel cuore, l’ultimo campanello d’allarme arriva da Legambiente, tramite il “Rapporto Spiagge 2021” che analizza la situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane.

“Proseguendo verso nord nel Lazio si trova il caso di Tarquinia – spiega l’associazione ambientalista all’interno del report –, in particolare della pesante erosione a cui sta assistendo il litorale delle Saline. Qui la separazione tra il mare e le vasche è ridotta ad una duna di pochi metri di larghezza, mettendo in pericolo l’habitat della riserva. Il rischio è di vedere le Saline completamente sommerse dalle acque marine“.

Il rapporto, inoltre, si occupa della forte opposizione di Federbalneari sul progetto della regione Lazio, dal costo di due milioni e mezzo di euro, che prevede la messa in opera di una scogliera rigida a ridosso della duna residua.

“Si tratta di un intervento invasivo e, come dimostrato ampiamente, poco efficace per la rigenerazione dell’habitat naturale, oltre a contribuire sensibilmente all’erosione dei tratti di costa adiacenti l’intervento – conclude Legambiente –. Federbalneari e le imprese turistiche di Tarquinia avevano proposto un’alternativa sostenibile per l’ecosistema costiero e delle saline fino alla foce del Marta, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alle risorse impegnate. Va ricordato, infine, che già nel 2020 le associazioni si erano unite per creare un fondo finalizzato alla ricerca di progetti per la manutenzione degli arenili oltre che ad azioni di contrasto all’erosione costiera”.

Samuele Sansonetti

