“Salviamo il laboratorio del restauro e recuperiamo piazza Campoboio”

Viterbo - L'assessora al Centro storico Allegrini rilancia l'appello del commissario alla biblioteca consorziale Pelliccia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho letto con molta attenzione l’appello lanciato dal commissario straordinario della biblioteca consorziale Paolo Pelliccia per salvare il laboratorio provinciale di restauro. Un appello che condivido pienamente. È giusto salvare una simile struttura che nel tempo ha restituito alla fruizione grandi capolavori del nostro patrimonio.

Capolavori recuperati, studiati, restaurati. Un laboratorio importante, la cui presenza e la cui attività vanno a incidere proprio sul tessuto culturale e sociale del nostro territorio che ha tante ricchezze storiche e artistiche.

Voglio però riallacciarmi anche a un altro appello lanciato in passato sempre dallo stesso commissario straordinario Pelliccia. Mi riferisco al recupero urbano di piazza Campoboio e del collegamento che si potrebbe creare tra la stessa piazza e piazza Verdi, attraverso il recupero di palazzo Santoro. Argomento sul quale ero già intervenuta nei mesi scorsi.

Ricordo che il consorzio biblioteche, a palazzo Santoro, sta già portando avanti, con un finanziamento regionale, un importante intervento che vede l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un ascensore.

Ritengo che il complessivo recupero urbano della zona sia di straordinaria importanza, significherebbe salvare una delle principali direttrici “culturali” del centro cittadino, che riunirebbe, o quantomeno avvicinerebbe teatro e biblioteca, insieme al suo immenso patrimonio storico.

Questo progetto è comunque nel solco dell’amministrazione comunale che continuerà, nel tempo, a investire anche su quella zona. Non a caso sono stati già stanziati dei fondi, circa 90mila euro, per la riqualificazione della pavimentazione di via di Porta Murata e via del Cunicchio, le cui procedure di gara sono state espletate e presto verranno affidati i lavori. Un intervento indubbiamente propedeutico alla realizzazione di tale progetto, che mi auguro possa essere quanto prima realizzato.

Laura Allegrini

Assessore ai lavori pubblici e al centro storico

21 luglio, 2021