Sardegna in fiamme, Solinas: “Ferita la nostra storia”

Oristano - Il governatore della regione: "Una quota del Pnrr sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione"

Incendi in Sardegna

Per tutta la giornata di ieri si sono susseguite le riunioni operative tra i vertici delle forze al lavoro per l’emergenza: è stato il presidente della regione Christian Solinas a coordinare le operazioni nella sala centrale della Protezione civile. Il governatore ha annunciato che scriverà al presidente del consiglio Mario Draghi per chiedere al governo “un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione”.

In campo, per arginare le fiamme, l’intera macchina antincendi. Oltre 7.500 uomini tra corpo forestale, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, ma anche Croce rossa Italiana, carabinieri e polizia. Sui territori distrutti hanno volato sette canadair, poi 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell’esercito.

Incendi in Sardegna

Gli incendi, ha sottolineato ancora il governatore, rappresentano “una ferita profonda, inflitta alla nostra storia, a un modello di vita, culturale e economico spazzato via in modo così selvaggio”.

“Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi – ha evidenziato ancora il presidente della Sardegna – ma si tratta di un disastro senza precedenti”.

26 luglio, 2021