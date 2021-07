“Sarei contento se ci fosse l’obbligo vaccinale per i professori”

Covid - Viterbo - Il rettore dell'Unitus Stefano Ubertini in merito alla possibilità di introdurre la misura

Stefano Ubertini

Viterbo – “Sarei contento se venisse introdotto l’obbligo vaccinale per il personale universitario. Sarebbe un rischio in meno di contrarre il virus”.

E’ quanto ha dichiarato all’Adn Kronos il rettore dell’Università degli studi della Tuscia Stefano Ubertini.

“Non voglio però entrare nel merito della questione – ha poi aggiunto – perché non ho competenze tecniche in materia. A quel che so io, non ci sono professori no vax nell’ateneo”.

20 luglio, 2021