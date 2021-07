Civitavecchia - Commento omofobo dal profilo social di una iscritta Pd ed ex candidata - Il segretario Letta annuncia l'espulsione - Furiosa la viceministra Bellanova (IV)

Civitavecchia – “Mi chiedo cosa ne pensi Enrico Letta delle parole vergognose di Rosamaria Sorge, iscritta, dirigente Pd e ex candidata a Civitavecchia per il partito”. Su tutte le furie, Teresa Bellanova.

La viceministra Italia Viva su Facebook pubblica la foto di un commento comparso dal profilo social di una iscritta al Pd di Civitavecchia: “Con Scalfarotto voglio essere politicamente scorretta, a frocione di m”.

Bellanova è netta: “Non stiamo forse esagerando? È questo l’esempio che vogliamo trasmettere, mentre cerchiamo di approvare una legge necessaria che condanna odio e discriminazione? Dall’inizio abbiamo chiesto a tutte le forze politiche dialogo e confronto, con l’obiettivo di risolvere le criticità e approvare quanto prima una legge giusta.

Gli insulti e il conflitto politico esasperato non conducono da nessuna parte, se non a maggiore odio. Se davvero vogliamo che la politica porti a casa risultati concreti, capaci di avere davvero un’influenza sulla vita dei cittadini, il metodo da seguire è un altro: quello del dialogo.

E l’allargamento della piattaforma dei diritti delle persone non può e non deve assolutamente contemplare il restringimento del diritto delle opinioni altrui. Su questo almeno dovremmo essere tutti d’accordo”.

Dal Partito democratico è arrivata la replica da parte del segretario nazionale Enrico Letta, sempre via social: “Piena solidarietà a Ivan Scalfarotto. La persona che ti ha insultato in quel modo odioso non farà più parte della comunità del Partito democratico, che è una comunità basata su rispetto e tolleranza”.

Prende le distanza anche il Partito democratico di Civitavecchia: “Ci dissociamo dalle parole disgustose pronunciate da una nostra iscritta. Il partito democratico di Civitavecchia ha sempre espresso posizioni tutt’altro che omofobe e discriminatorie mei confronti della comunità LGBTQ+.

Ci teniamo a sottolineare che l’autrice dei commenti non figura all’interno di nessun organo dirigenziale del Partito democratico e che saranno presto presi dei provvedimenti”.

8 luglio, 2021