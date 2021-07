Montalto di Castro - Intervento dei carabinieri sul lungomare dopo una chiamata al 112 - Uno dei ragazzi è rimasto ferito

Montalto di Castro – Scazzottata fuori a un locale, denunciati in cinque.

I carabinieri di Montalto di Castro hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Civitavecchia cinque persone con l’accusa di una rissa sul lungomare di Montalto Marina.

“I denunciati, tutti alticci per motivi ancora pienamente da accertare – si legge nella nota dei carabinieri -, hanno iniziato una scazzottata in piena notte davanti a un noto locale della movida, ma sono stati prontamente interrotti e identificati dai militari intervenuti a seguito delle chiamate ricevute al 112”.

Si tratta di tutti ragazzi poco più che ventenni residenti in provincia di Grosseto e uno di loro è stato refertato al pronto soccorso di Tarquinia per i colpi ricevuti e giudicato guaribile in una settimana.

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri della stazione al fine di identificare ulteriori persone coinvolte e risalire ai veri motivi scatenanti della rissa.

