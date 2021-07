Scendono a 17 gli attualmente positivi, ieri sei guariti a Gallese

Coronavirus - Nessun nuovo contagio e nessun decesso registrati nelle ultime 24 ore - Nell'Alto Lazio 12 casi e un morto

Viterbo – Ieri nessun positivo e 6 guariti a Gallese. Scendono a 17 gli attualmente positivi.

Coronavirus – Vaccino

Gallese ha sempre meno contagi. Dopo i sei guariti di ieri, tutti registrati nel comune, rimangono solo tre positivi nella cittadina.

Così, gli attualmente positivi nella Tuscia scendono a 17 e si trovano a Civita Castellana (2), Nepi (1), Fabrica di Roma (4), Ronciglione (1), Sutri (1), Monterosi (1), Montalto di Castro (2), Castel Sant’Elia (1), Bolsena (1), Gallese (3).

Tutti stanno trascorrendo a casa la convalescenza e negli ospedali non c’è nessun ricoverato.

Sul fronte vaccini si continua con la campagna. “Superate 5,5 milioni di dosi somministrate – ha fatto sapere ieri l’assessore D’Amato -, il 44% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province“.

In arrivo le prenotazioni di Pfizer per la fascia di età 12-16 anni. “A breve nel Lazio sarà possibile prenotare sul portale anche la fascia d’età 12-16 anni per la vaccinazione con Pfizer – ha spiegato D’Amato -. Le prime somministrazioni potranno già essere fatte nella settimana tra il 18 e il 23 di luglio. Abbiamo convenuto con la Segretaria Regionale della Fimp medici pediatri Teresa Rongai che in questa fase possono essere i pediatri a recarsi presso gli hub vaccinali, mentre viene confermato che dopo la metà di agosto partiranno le vaccinazioni anche nei loro studi”.

Sei nuovi casi registrati dalla Asl di Rieti e un guarito. Sei positivi anche nel territorio della Asl Roma 4 e un decesso.

Il bollettino della Asl di ieri: Nessun caso oggi e 6 guariti, tutti di Gallese

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15539 (4064 a Viterbo; 11475 in provincia)

Attualmente positivi: 17

Guariti: 15068

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21431

Comuni con positivi

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1021 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 475 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 381 guariti)

Ronciglione: 377 casi (15 morti e 361 guariti)

Sutri: 286 casi (10 morti e 275 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 249 guariti)

Montalto di Castro: 189 casi (6 morti e 181 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 152 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (112 guariti)

Comuni Covid-Free

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3945 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 315 casi (3 morti e 312 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 96 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

7 luglio, 2021