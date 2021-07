Viterbo - Rallentamenti al traffico su via Garbini - Intervento di polizia locale e 118

Viterbo – Scontro auto-moto, ferita una ragazza.

Incidente stradale a Viterbo. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una moto e una Toyota Yaris. Ferita la ragazza a bordo della moto, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata a Belcolle in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno gestito la viabilità.

Rallentamenti al traffico per consentire i rilievi del sinistro.

27 luglio, 2021