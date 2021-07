Viterbo - Intervento dei sanitari del 118 e della polizia locale

Viterbo – Scontro auto-motorino, un ferito.

118 e polizia locale

Incidente poco dopo le 9 sulla Teverina. Per cause in corso di accertamento una macchina e un motorino si sono scontrati.

La persona a bordo del motorino è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbe aver riportato ferite gravi.

Sul posto la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

20 luglio, 2021