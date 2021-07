Soriano nel Cimino - Le parole del 22enne, trovato impiccato a un albero sabato, su un biglietto indirizzato ai familiari

Soriano nel Cimino – “Scusate, ma non ce la faccio più”. Qualche parola scritta su un biglietto indirizzata ai suoi familiari e poi il tragico gesto. Se ne è andato così, S. M., a soli 22 anni, un giovane di Soriano nel Cimino.

E’ stato trovato impiccato a un albero in un terreno di famiglia nella notte tra sabato e domenica. Sembra che a fare la scoperta siano stati proprio i familiari del ragazzo.

I sanitari del 118, accorsi sul posto, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne in decesso.

Accanto a lui un biglietto in cui chiedeva scusa per il dolore che avrebbe provocato con il suo gesto alle persone che gli volevano bene. Forse aveva un macigno dentro troppo grande per i suoi 22 anni.

I carabinieri arrivati sul posto si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso. La salma è stata restituita ai familiari.

13 luglio, 2021