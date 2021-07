Senato, sì al voto ai 18enni

Roma - Approvata la riforma costituzionale

Roma – Sì al voto dei 18enni per il senato. Palazzo Madama ha approvato la riforma costituzionale, che sarà promulgata fra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo dato che alla Camera sono mancati i due terzi.

A palazzo Madama, invece, hanno votato 178 senatori: 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti.

Questa riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali, che le due camere abbiano la stessa base elettorale e quindi che in esse vi siano le stesse maggioranze politiche.

