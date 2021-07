Sequestrati beni per 72 milioni di euro a un imprenditore cremonese

Cronaca - La guardia di finanza è in azione in diverse province italiane e all'estero

Cremona – I finanzieri della comando provinciale di Cremona stanno procedendo a un maxi sequestro di beni mobili e immobili per un valore di 72 milioni di euro nei confronti di un gruppo capeggiato da un imprenditore cremonese dedito alla frode e all’evasione fiscale.

Guardia di finanza

La finanza sta procedendo all’operazione in molte province italiane, ma anche con all’estero. Con il coordinamento i Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, le fiamme gialle sono all’opera anche in Belgio, Bulgaria, Germania e Svizzera.

7 luglio, 2021