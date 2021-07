Serie A3, la stagione del Tuscania riparte il 10 ottobre

Sport - Volley - La Maury's Com cavi è inserita nel girone Centro-sud, insieme ad altre 12 squadre

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Reso noto il calendario degli incontri del terzo campionato della serie A3 Credem banca 2021/2022 con ai nastri di partenza 27 squadre suddivise in due gironi: bianco per il centro nord con 14 società, e blu, quello della Maury’s Com cavi Tuscania, per il centro sud, con 13.

La regular season parte il 10 ottobre, mentre la sua conclusione è prevista il successivo 10 aprile. L’ultima di andata si giocherà a Santo Stefano, per poi riprendere con la prima di ritorno il 9 gennaio. Altra pausa, il 6 marzo per la finale della Del Monte coppa Italia.

Nella prima giornata la Maury’s Com cavi Tuscania dovrà vedersela con Falù Ottaviano, per poi osservare il primo dei due turni di riposo la domenica successiva; l’altro sarà alla seconda di ritorno il 16 di gennaio. La prima trasferta sarà a Lecce il 24 ottobre per affrontare Aurispa Libellula.

La quarta giornata vedrà di nuovo la Maury’s Com cavi Tuscania in campo a Montefiascone per affrontare, il 31 ottobre, Sistemia Aci Castello. Il 7 novembre va in scena la quinta giornata con il Tuscania volley a far visita alla neo promossa Tya pallavolo Marigliano.

Sesta giornata di nuovo in casa contro Avimecc Modica (14 novembre), prima delle due trasferte: la prima in Sicilia per affrontare il 21 novembre Olimpia Sbv Galatina, e la seconda ad Aversa per affrontare l’Ismea (28 novembre).

E siamo al 5 dicembre con i ragazzi di coach Passaro che ospitano Pallavolo Franco Tigano Palmi. Segue l’8 dicembre la seconda trasferta in Puglia per affrontare un’altra neo promossa, la Leo shoes Casarano. Il 12 dicembre si torna a Montefiascone per affrontare la Dist&log Marcianise, per poi fare visita la domenica successiva alla Shedirpharma Massa Lubrense.

Ultima di andata il 26 dicembre a Montefiascone contro Opus Sabaudia, lo scorso anno allenata proprio da Sandro Passaro.

Il calendario completo, disponibile sul sito Legavolley.it, non può tuttavia ancora dirsi definitivo in quanto riporta delle indicazioni generiche: sarà successivamente la Lega pallavolo serie A nel mese di settembre a indicare anticipi o posticipi e orari di gara sulla base delle esigenze di distribuzione televisiva e streaming.

20 luglio, 2021