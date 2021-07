“Sette casi nelle province, 46 a Roma città”

Coronavirus - L'assessore alla sanità Alessio D'Amato fa il punto sui contagi nel Lazio: "Domani aprono 2 nuovi centri di vaccinazioni presso Amazon Italia Logistica di Passo Corese e al porto di Civitavecchia"

Roma – “Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (+2475) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 72 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-4), i ricoverati sono 181 (-9). I guariti sono 109, le terapie intensive sono 47 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 07% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 46.

Alessio D’Amato

Vaccini: superati 5,3 milioni di dosi somministrate. Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Hub vaccinali: domani aprono 2 nuovi centri di vaccinazioni presso Amazon Italia Logistica di passo corese in provincia di Rieti e presso il porto di Civitavecchia in provincia di Roma.

Open night Santo Spirito: dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua da https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito telefonico. Completata la registrazione, un messaggio sms comunicherà il numero di prenotazione da esibire all’accoglienza. Portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità

Operazione Delta per vaccinazione con i camper ad accesso diretto sia in località montane, sia in località balneari:

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Viterbo, vaccinazione dalle 9 alle 16 nei giorni: 3 luglio, Valentano.

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: 1 luglio, latina – 2 e 3 luglio, Sabaudia; 4 e 5, luglio San Felice Circeo – 6 e 7 luglio, Terracina – 8 e 9 luglio, Sperlonga – 10 e 11 luglio, Gaeta – 12 e 13 luglio, Formia – 14 e 15 luglio , Spigno Saturnia – 16 e 17 luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, Cantalice – 7 luglio, Borgorose – 8 luglio, Poggio Moiano (osteria nuova) – 12 luglio, Castel Sant’Angelo – 14 luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 agosto, Rieti.

Asl Roma 1: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 4: 1 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 7 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 7 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

1 luglio, 2021