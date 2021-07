Sfruttamento sessuale e lavorativo, in Italia un caso di tratta su 20 riguarda un minore

Roma - È quanto emerge dal rapporto "Piccoli schiavi invisibili" di Save the children

Condividi la notizia:











Roma – Le vittime di tratta prese in carico dal sistema nazionale italiano anti-tratta nel 2020 sono state 2mila 040,di cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell’anno. Si tratta in prevalenza di donne e ragazze – il dato raggiunge quota 81,8% -, e una vittima su 20 è minore. È quanto emerge dal rapporto “Piccoli schiavi invisibili” di Save the children.

Bambini con un’operatrice di Save the children

Tra i paesi d’origine delle vittime prevale la Nigeria – con il 72,3% -, seguita da Costa d’Avorio, Pakistan, Gambia e Marocco. La forma di sfruttamento più rilevata è quella sessuale – con il 78,4% -, seguita da quella lavorativa – al 13,8% -, l’1% è stato coinvolto in economie illegali e lo 0,6% nell’accattonaggio.

Un elemento particolarmente allarmante riguarda le donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale con figli minori, spesso anch’essi nelle mani di sfruttatori e trafficanti: i casi di ex-vittime o vittime con figli individuati sono quasi raddoppiati tra il 2016 e il 2020, passando dal 6% all’11,6% sul totale dei casi presi in carico dal sistema anti-tratta, con ulteriore aumento dello 0,4% nei primi sei mesi del 202. Attualmente il sistema anti-tratta assiste 190 nuclei vulnerabili che comprendono 226 minori.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021