“Si istituisca il progetto Ti accompagno”

Tarquinia - Il consigliere Catini presenta una mozione: "Prevede il trasporto delle persone anziane e con difficoltà motoria all’interno del cimitero Monumentale San Lorenzo per far visita ai propri cari con mezzi di cortesia"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – “Ti accompagno”: un servizio che prevede il trasporto delle persone anziane e con difficoltà motoria all’interno del cimitero Monumentale San Lorenzo per far visita ai propri cari con mezzi di cortesia.

Manuel Catini

Questo è il progetto che ho voluto presentare con una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale.

Con ordinanza n. 124 del 31/10/2020 si è istituito il divieto di circolazione a qualsiasi veicolo, salvo quelli autorizzati, impedendo di fatto a tutta una categoria di persone di raggiungere i propri defunti.

Considerato che, tra le tante persone che si recano quotidianamente al nostro cimitero, ci sono anche persone anziane e con difficoltà motoria ritengo utile un servizio apposito e proprio da qui nasce l’idea del progetto “Ti accompagno, per ottemperare soprattutto alla chiusura ai mezzi privati da parte dell’amministrazione.

L’obiettivo è quello di impegnare, tramite una delibera di consiglio comunale, la giunta:

– Ad istituire, con apposito atto, il progetto “Ti accompagno”.

– A demandare agli uffici preposti tutte le procedure per l’affidamento di tale servizio mediante un avviso pubblico rivolto alle cooperative sociali e alle associazioni di volontariato.

– A garantire in maniera continuativa il servizio durante l’orario di apertura del cimitero monumentale San Lorenzo per accompagnare le persone con difficoltà motoria.

– Ad impegnare le risorse economiche necessarie per la realizzazione del servizio. Tanti sono i cittadini che hanno manifestato queste difficoltà pertanto credo che un impegno di tutto il consiglio comunale sia un chiaro segnale di vicinanza e sostegno ad una categoria che ha tutto il diritto di raggiungere i propri cari.

Manuel Catini

Consigliere comunale Tarquinia

19 luglio, 2021