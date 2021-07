Si “vaccina” con una pistola, bufera sul consigliere regionale Barillari

Roma - L'attacco dell'ex esponente M5s: "Questa è una roulette russa" - La capogruppo della lista Zingaretti, Bonafoni: "Gesto gravissimo"

Roma – Una pistola puntata al braccio e la frase “questa è una roulette russa”. Così il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, nel corso di una videoconferenza stampa, ha voluto esprimere la sua contrarietà alla campagna vaccinale.

Il consigliere regionale Barillari si “vaccina” con una pistola

“Questa è una roulette russa – ha detto Barillari nel video – e sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male. Ad oggi ci sono 80mila segnalazioni di reazione avversa. Se sono fortunato ho solo un po’ di febbre, mal di testa, magari che mi va via il giorno stesso, dolore al braccio dove faccio il vaccino. Però se sono sfortunato, come avviene nel 14% dei casi, ictus cerebrale, trombosi e morte”.

“Vaccinarsi con un vaccino sperimentale non è un dovere morale, è ignoranza – ha chiosato Barillari -. Chi s’informa, ci pensa bene due volte prima di farlo. Nel mio ruolo di consigliere regionale voglio capire cosa succede, ma di fronte a me trovo la censura di Nicola Zingaretti, che ha cercato di annullare questa conferenza stampa, e l’arrogante muro di gomma della commissione Sanità del consiglio regionale del Lazio, che nega audizioni chieste da migliaia di cittadini”.

Barillari era stato espulso dal Movimento 5 stelle lo scorso anno proprio per la sua convinta adesione alle posizioni no-vax.

Dura la reazione della capogruppo della lista civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio, Marta Bonafoni, che ha parlato di “atto gravissimo di assoluta irresponsabilità” da parte di Barillari.

Il comunicato della consigliera regionale Marta Bonafoni

“La pistola puntata sul braccio dalla sede istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e mostrata nel corso di una conferenza stampa dal consigliere Davide Barillari rappresenta un atto gravissimo di assoluta irresponsabilità che condanno fermamente. È impensabile che un rappresentante delle cittadine e dei cittadini, nell’esercizio delle sue funzioni e negli uffici delle istituzioni, possa lasciarsi andare a simili esternazioni, tanto più pericolose per il messaggio che mirano a far passare in un clima già fortemente polarizzato come quello che stiamo vivendo.

Nessuna manifestazione di dissenso può essere espressa con la carica di violenza che un’arma da fuoco, vera o finta che sia, riesce a evocare, tanto meno può essere tollerata nei luoghi della democrazia. Auspico che le autorità di Polizia allertate facciano luce sull’intera vicenda e che episodi di una tale gravità non si ripetano più”.

Così in una nota la capogruppo della lista civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

30 luglio, 2021