Il sindaco Arena: “Galati può solo votare contro e continuare a fare opposizione”

Viterbo - Il primo cittadino: "Il consigliere parla a titolo personale e mi sembra isolato all'interno del suo stesso partito"

di Daniele Camilli

Viterbo – Vittorio balla da solo. Come Liv Tyler nel film di Bertolucci. E il sindaco di Viterbo picchia duro. “Galati – ha detto infatti Giovanni Arena – mi sembra isolato all’interno del suo stesso partito”. “Galati parla a titolo personale – ha esordito -, me l’ha detto la Lega. Ho sentito Fusco al telefono questa (ieri ndr) mattina”. “Galati – ha poi aggiunto – può solo votare contro e continuare a fare opposizione. Lo rispetto e rispetto il suo punto di vista, ma non è quello della maggioranza”.

L’altro giorno il consigliere comunale di maggioranza, Vittorio Galati (Lega), aveva di nuovo chiesto al sindaco Arena un cambio di rotta. E “scelte non più rinviabili”. Ma per il sindaco, la “scelta” non più rinviabile potrebbe essere proprio il consigliere. Non più rinviabile, ma questa volta per la Lega. Galati fa ancora parte della maggioranza? “Ufficialmente sì – risponde Arena – perché risulta consigliere. Finché il suo partito di appartenenza non prende posizione, sì”. Quindi, finché la Lega non lo caccia? “Non voglio entrare in un campo che non mi appartiene. Non entro nel merito delle cose della Lega”.

Una richiesta, quella del consigliere Galati, derubricata dal sindaco “a titolo personale”. Un consigliere dipinto dal primo cittadino come personaggio tipico. “Nel corso degli anni – ha dichiarato Arena – ci sono sempre stati questi personaggi che stanno in maggioranza ma che, però, svolgono questo ruolo molto critico”.

Il consigliere Vittorio Galati ha detto: “o s’inverte la marcia o vanno fatte scelte non più rinviabili”. Lei cosa risponde?

“Galati parla a titolo personale, e non solo lo penso, ma ne sono sicuro. Non è certo la voce della Lega. Detto ciò, rispetto tutti i punti di vista, di tutti i consiglieri comunali, Galati incluso”.

Come fa a sapere che Galati parla a titolo personale e non in veste di consigliere della Lega?

“Oggi (ieri ndr) alcuni rappresentanti della Lega mi hanno chiamato e mi hanno detto che Galati parla a titolo personale. La Lega, in questo momento, è in perfetta sintonia con me e stiamo lavorando insieme, impegnati a realizzare il più possibile. Poi quando Galati parla di imprenditori ci sono alcune pratiche che necessitano delle verifiche da parte dei dirigenti. Per cui ci vuole il tempo necessario per dare delle risposte, soprattutto quando si parla di situazioni complesse”.

Con chi ha parlato della Lega al telefono?

“Con il senatore Umberto Fusco”.

Quali sarebbero invece le pratiche degli imprenditori che necessitano di verifica cui ha accennato prima?

“Galati ha parlato in generale, facendo riferimento all’economia e agli imprenditori e che il comune sarebbe contro gli imprenditori. Non so a quali pratiche si riferisse. In generale ci sono delle situazioni più complesse e le risposte arrivano quando ci sono le verifiche giuste. Galati fa sempre dichiarazioni in questo senso. Dovrebbe essere un po’ più esplicito. Ma ormai ci siamo abituati e va bene così. Non so cosa volesse dire. Galati può solo votare contro e continuare a fare opposizione. Lo rispetto e rispetto il suo punto di vista, ma non è quello della maggioranza”.

Dal suo punto di vista, Galati fa ancora parte della maggioranza che la sostiene oppure no?

“Ufficialmente sì, perché risulta consigliere. Finché il suo partito di appartenenza non prende posizione, sì. Però mi sembra che Galati sia isolato all’interno del suo stesso partito. Ma queste sono decisioni che dovrà prendere la Lega e i suoi responsabili.

La decisione di cacciarlo?

“Non voglio entrare in un campo che non mi appartiene. Non entro nel merito delle cose della Lega”.

Lei come sindaco, conta ancora sull’appoggio di Galati oppure no?

“Insomma…c’è il consiglio comunale, Galati ha assunto questo atteggiamento e io lo rispetto. Di queste situazioni ce le ho sempre avute. Nel corso degli anni ci sono sempre stati questi personaggi che stanno in maggioranza ma che, però, svolgono questo ruolo molto critico. Tuttavia, dai fatti, le critiche di Galati sono prese di posizione molto personali”.

Galati dice anche che lei non dà retta neanche ai solleciti della prefettura?

“No, affatto. Io ho un ottimo rapporto con il prefetto e Galati non è di certo il suo portavoce. Io ho un rapporto diretto e tranquillissimo con il prefetto”.

Quale è lo stato di salute della città all’inizio dell’estate?

“Stiamo asfaltando le strade di continuo. Tra dieci giorni iniziano i lavori a piazzale Gramsci, importanti lavori di riqualificazione. Subito dopo ferragosto toccherà anche a San Faustino e Santa Maria Liberatrice. In settimana ci sarà la conferenza sulle ex scuderie di Sallupara. Sul verde siamo partiti un po’ in ritardo, ma adesso stiamo intervenendo su tutta la città. Abbiamo anche agevolato al massimo le attività commerciali per farle riprendere. Personalmente sono soddisfatto e ho un riscontro positivo da parte dei cittadini. Sto sempre in giro e vedo che le persone stanno apprezzando lo sforzo dal punto di vista degli investimenti, nonostante la situazione che stiamo vivendo”.

Daniele Camilli

12 luglio, 2021