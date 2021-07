Il sindaco Giovanni Arena consegna un attestato di merito all’allenatore Fulvio Colini

Viterbo - Presenti alla cerimonia anche l'assessore allo Sport Marco De Carolis e il consigliere delegato Matteo Achilli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena ha consegnato nel pomeriggio di ieri un attestato di merito sportivo a mister Fulvio Colini. Alla cerimonia, svoltasi nella sala rossa di palazzo dei Priori, sono intervenuti anche l’assessore allo sport Marco De Carolis e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni e le società sportive Matteo Achilli.

Un riconoscimento che il primo cittadino ha voluto conferire allo sportivo viterbese a seguito di due successi, ovvero il conseguimento della panchina d’oro 2019-2020 e la conquista del titolo di campione d’Italia serie A, calcio a 5 2020/2021 con l’Italservice Pesaro.

“Fulvio Colini oltre a essere un grande allenatore – ha sottolineato il sindaco Arena durante la cerimonia – è da sempre un grande sportivo. Un passato da tennista e una lunga serie di vittorie con le squadre che ha allenato negli anni. Per due anni di seguito panchina d’oro e un prestigioso titolo di campione d’Italia in serie A. Un grande in bocca al lupo per il prossimo campionato“.

“Un grande talento a cui oggi il sindaco, a nome dell’amministrazione e della città, ha conferito un riconoscimento – ha detto l’assessore allo sport De Carolis -. Un riconoscimento simbolico e al tempo stesso importante per un grande sportivo a cui auguriamo nuovi e ancora più ambiziosi successi”.

A congratularsi con mister Colini anche il consigliere comunale delegato Achilli. “Per il mondo sportivo viterbese e per la nostra città, avere una figura come mister Colini è un lustro e un vanto. Un vincente, sempre umile e disponibile, il palmares di vittorie non fa altro che sancire come Fulvio sia uno dei migliori allenatori Futsal d’Europa. A lui un grande in bocca al lupo per l’ormai imminente nuova stagione”.

21 luglio, 2021