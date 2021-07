Schuld - La cancelliera tedesca Angela Merkel in visita nelle zone alluvionate: “La lingua tedesca a malapena ha parole per descrivere la devastazione” - Il bilancio delle vittime è salito a 171

Schuld – “Una situazione spettrale, la politica deve tenere più in considerazione la natura e il clima”.

Queste le parole della cancelliera tedesca, Angela Merkel, in visita nelle zone alluvionate di Schuld, nella regione della Renania-Palatinato.

Il bilancio delle vittime causate dal maltempo in Germania e in Belgio è salito a 171, ancora decine i dispersi. In Germania le vittime sono almeno 144, in Belgio 27.

Maltempo in Germania

“Una situazione surreale, spettrale. La lingua tedesca a malapena ha parole per descrivere la devastazione – ha detto la cancelliera -. I governi federale e statale agiranno insieme per riportare la situazione alla normalità. C’è bisogno di una politica che tenga più in considerazione la natura e il clima di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni”.

“Vediamo con quanta violenza la natura possa agire – ha aggiunto Angela Merkel -. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo. La Germania è un paese forte”.

18 luglio, 2021