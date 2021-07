Smontaggio di una gru, dieci ore di stop alla circolazione in via Alessandro Volta

Viterbo - Lo fa sapere il comune: "Il 12 luglio nel tratto tra via Bachelet e piazza degli Inventori"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dalle 7,30 alle 17,30 del 12 luglio, divieto di circolazione in via Alessandro Volta, nel tratto tra via V. Bachelet e piazza degli Inventori.

Tale provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (numero 325 del 7 luglio 2021) e si rende necessario per consentire lo smontaggio di una gru.

Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale, a cura della ditta che dovrà provvedere all’intervento.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021