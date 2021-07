Olimpiadi Tokyo 2020 - È la prima medaglia italiana femminile in questa specialità

Giorgia Bordignon

Tokyo – Sollevamento pesi, Giorgia Bordignon vince l’argento nella categoria 64 chilogrammi.

Dopo il bronzo di Mirko Zanni, per il sollevamento pesi azzurro una nuova medaglia. Giorgia Bordignon ha vinto l’argento nella categoria 64 chilogrammi. È la prima medaglia italiana femminile in questa specialità.

L’atleta 34enne ha sollevato 104 kg allo strappo e 128 allo slancio, con un totale di 232 chilogrammi. Suòl primo gradino del podio la canadese Maude Charron. Terza Wen-Huei Chen, atleta di Taipei.

“Non ho aspettative particolari – aveva detto prima della gara – vedremo quello che succederà quando mi presento in pedana”.

“La decisione di trasferirsi negli ultimi due anni all’Acqua Cetosa di Roma per fare una preparazione mirata sull’evento – ha commentato il segretario generale della Federazione italiana pesistica Francesco Bonincontro – e il gran lavoro di pulizia che il presidente Antonio Urso ha fatto in Europa per la pulizia del settore”.

27 luglio, 2021