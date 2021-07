Sostegni bis, tamponi gratis ai soggetti fragili che non possono vaccinarsi

Coronavirus - Arriva il via libera della commissione bilancio della Camera

Condividi la notizia:











Roma – Tamponi gratis ai soggetti fragili che non possono vaccinarsi, arriva il via libera della commissione bilancio della Camera.

Tamponi per il Coronavirus

L’ok riguarda una serie di emendamenti al decreto legge Sostegni bis che istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per assicurare la gratuità dei tamponi – e così ottenere il green pass – ai cittadini con disabilità o in condizioni di fragilità e non vaccinabili proprio a causa delle loro patologie.

È previsto anche lo stanziamento di un milione per gli screening polmonari e misure palliative domiciliari.

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021