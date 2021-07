I sottocapi di stato maggiore di Esercito e Aeronautica in visita a Viterbo

Cronaca - L'ispezione all'aeroporto in vista della realizzazione della scuola elicotteri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 26 luglio 2021 una delegazione congiunta dell’Esercito italiano, guidata dal generale di corpo d’armata Giovanni Fungo, sottocapo di stato maggiore dell’esercito – comandante delle forze operative terrestri e comando operativo esercito (Comfoter Coe) e dell’Aeronautica militare, guidata dal generale di squadra aerea Luca Goretti, sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica militare, si è recata in visita alla scuola marescialli dell’aeronautica militare – Comando aeroporto di Viterbo.

La visita rientra tra le attività conoscitive relative alla realizzazione sull’aeroporto “Tommaso Fabbri” della futura scuola elicotteri di Viterbo e utili a consolidare l’ottimo spirito di collaborazione tra le due forze armate, anche attraverso l’individuazione di una serie di attività congiunte di cui la scuola elicotteri rappresenta un tassello fondamentale.

La delegazione è stata accolta da Sandro Cascino, comandante della scuola marescialli dell’aeronautica militare e dell’aeroporto di Viterbo.

Dopo le formalità di rito, tra le quali la firma dell’albo d’onore dove le due autorità hanno voluto lasciare un indelebile segno di questa giornata nel pieno spirito interforze esistente, la visita ha avuto inizio con un briefing illustrativo, attraverso il quale il personale del terzo reparto Sma ha fornito informazioni relative alla progettualità e al relativo cronoprogramma delle attività e dei lavori necessari per giungere, nei tempi previsti, alla costituzione della nuova scuola elicotteri.

Successivamente, la delegazione è stata accompagnata in visita alle strutture dell’aeroporto, in particolare alle aree di manovra e alla torre di controllo; in questa fase i componenti della delegazione hanno potuto apprezzare il potenziale logistico ed operativo dell’aeroporto, requisito indispensabile per la realizzazione ed il successivo sviluppo della scuola elicotteri.

Nel primo pomeriggio, il tradizionale scambio dei crest ha sancito la conclusione della visita.

La scuola marescialli dell’aeronautica militare – Comando aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del comando delle scuole dell’Aeronautica militare e della 3ª regione aerea di Bari. Il reparto svolge una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e all’istruzione professionale specifica dei sottufficiali del ruolo marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento del personale sottufficiale; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

Scuola marescialli Aeronautica militare – Comando aeroporto Viterbo

29 luglio, 2021