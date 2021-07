Spari durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, feriti padre e figlio

Avellino - Non sono in pericolo di vita

Avellino – Nella notte ieri ad Avellino sono stati esplosi diversi colpi di pistola durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna. Feriti padre e figlio.

Carabinieri

È successo intorno all’una di notte, quando centinaia di persone si sono radunate in centro per festeggiare la conquista della finale degli Europei da parte della nazionale di calcio italiana. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, si sta cercando di capire se i colpi di pistola esplosi contro una berlina Alfa Romeo, sei in tutto, siano stati sparati da qualcuno a piedi o a bordo di una delle macchine che stavano sfilando all’altezza dell’incrocio tra via De Concilia, corso Vittorio Emanuele e Viale Italia.

Due proiettili hanno colpiti un uomo e il figlio, che si trovavano vicino alla macchina e stavano festeggiando anche loro la vittoria dell’Italia in compagnia di altre persone. Padre e figlio sono stati portati in pronto soccorso, mentre tra la folla si è scatenato il panico. I due non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I militari stanno cercando di capire se i colpi di pistola siano stai esplosi per festeggiare o se per compiere un’intimidazione o agguato approfittando della confusione.

7 luglio, 2021