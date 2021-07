Spari in un bar di Brescia, grave un 53enne

Cronaca - Chi ha premuto il grilletto si è dato subito alla fuga

Brescia – Un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un bar del quartiere Violino di Brescia. L’uomo è stato operato dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 9.40. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Sembrerebbe che chi ha sparato si sia poi dato immediatamente alla fuga.

Il 53enne è stato colpito all’altezza del costato. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che lo sparo non sia stato preceduto da nessuna lite e che non ci sarebbe un regalato dei conti alla base. Gli inquirenti non escludono dunque l’ipotesi secondo cui il vero obiettivo di chi ha premuto il grilletto fosse un’attività commerciale e non l’uomo.

Sull’episodio indaga la questura di Brescia. Sembrerebbe però che nella zona non ci siano telecamere che possano aver ripreso la scena dello sparo e aiutare dunque la polizia nell’attività investigativa.

25 luglio, 2021