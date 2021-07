Spedizioni economiche online

Economia - Personalizzare la spedizione virtualmente è molto più semplice

La motivazione per cui in molti continuano a servizi dei servizi di spedizione canonici come poste pubbliche e private potrebbero essere riconducibili anche alla confusione e alla sfiducia verso i servizi di corrieri online. Recarsi personalmente presso un ufficio è senza dubbio un modo per chiarirsi i dubbi ed evitare errori. Oggi, tuttavia, se ci chiediamo come spedire pacchi correttamente, in nostro soccorso arriva il web, ricca fonte di informazione e di nuove scoperte. Per le spedizioni online, inoltre, proprio il web è diventato una risorsa su cui fare affidamento grazie a piattaforme come Spedire Subito.

I passi delle spedizioni online

Il processo di spedizione di un pacco online non è molto diverso da quello che si fa quando si invia qualcosa presso gli uffici prestabiliti. Anzi, personalizzare la spedizione virtualmente è molto più semplice. Basterà, infatti, compilare un form online inserendo tutti i dati che abbiamo a disposizione quali il mittente, il destinatario, gli indirizzi e il paese di destinazione. Dopo di che otterremo l’importo da corrispondere et voilà, il gioco è fatto. Non resterà che stampare l’etichetta, applicarla sul nostro pacco e attendere che il corriere venga a ritirarlo all’indirizzo e nella data che abbiamo scelto.

Come controllare la spedizione online

Dal momento in cui otteniamo la conferma e stampiamo l’etichetta, otteniamo il numero di tracking da cui poter seguire passo passo la spedizione dopo che il corriere l’avrà ritirata. Attraverso un’apposita pagina del sito del corriere espresso che sta trasportando il nostro pacco e inserendo il codice alfanumerico riusciremo a sapere in tempo reale dove si trova, per essere informati sul momento esatto della consegna. Consegna che può essere fatta anche presso un access point dedicato, ossia un negozio o un esercizio commerciale che hanno messo a disposizione il proprio spazio come destinazione potenziale.

Spedizione online: gli errori da evitare

Un processo veramente semplice, fatto di pochi click, poca attesa e molti vantaggi. Per far sì che questo vada liscio come l’olio l’importante è non commettere delle sviste che potrebbero far allungare i tempi o nel casi più complessi, saltare la nostra spedizione. Gli accorgimenti da prendere riguardano soprattutto la verifica dei dati inseriti nel form di preparazione e dunque porre attenzione al momento dell’indicazione di indirizzi, cognomi e recapiti. Importante è anche l’applicazione dell’etichetta e l’imballaggio, oltre che il farsi trovare nei rispettivi punti indicati al momento del ritiro e della consegna.

Servizi speciali dedicati alle spedizioni online

Il ritiro e la consegna presso la nostra abitazione o il nostro ufficio rappresenta davvero un’ottima soluzione in caso fossimo sempre reperibili. Ma cosa succede quando non possiamo garantire di farci trovare negli orari indicati per questi momenti? In questo caso è possibile usufruire dei punti di raccolta o degli access point da indicare nel modulo di spedizione compilato. Inoltre, nonostante il servizio sia online, è sempre disponibile l’assistenza clienti a cui rivolgersi in caso di dubbio così come è possibile verificare quali siano garanzie e l’assicurazioni sulle spedizioni in caso di smarrimento o danno al nostro pacco.

