Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia

Roberto Speranza

Ne dà notizia lo stesso ministro Speranza con un post pubblicato su Facebook: “La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l’adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico.

Il disturbo da gioco di azzardo, come si legge sul sito del ministero della sanità, si tratta di una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Questa patologia è in espansione, anche se non si hanno dati precisi al riguardo, in quanto non esiste allo stato una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento presso i servizi pubblici per le dipendenze da parte delle amministrazioni centrali dello stato.

Secondo il precedente Dsm-IV (il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), la prevalenza tra la popolazione adulta del disturbo da gioco d’azzardo varia dall’1 al 3 per cento della popolazione, con una maggiore diffusione tra familiari e parenti di giocatori.