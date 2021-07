Stagione agonistica conclusa per la Gymmwell

Sport - Ginnastica ritmica - Le giovani atlete di Valentano hanno salutato l'annata ai campionati nazionali di Rimini

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa la stagione agonistica della Asd Gymmwell che ha partecipato dal 18 al 27 giugno alla fiera di Rimini al campionato nazionale di Fgi con un bilancio ampliamente positivo confrontandosi, con centinaia di ginnaste provenienti da tutta Italia. Una gara tanto attesa e la più importante per tutte le atlete.

Dopo i grandi risultati avuti durante le precedenti gare regionali, Emma Flacca, Emma Salvi, Sofia Carli, Sofia Billi, Flavia Fiorentini, Silvia De Simoni,Sofia D’Angelo,Veronica Ranucci e Sofia Menghini si sono posizionate a metà classifica nei vari livelli e categorie.

Per la nostra associazione è stata comunque una grande soddisfazione dato che gareggiavano contro 150/200 ginnaste per gruppo.

Si sono distinte: nel Livello Lb categoria S1, Emiliani Benedetta che chiude la gara al 25esimo posto nel corpo libero, al 38esimo posto al cerchio e al 31esimo posto All Around su 94 ginnaste.

Matilde Trudini nel livello LC categoria A3 si posiziona al 18esimo posto alla palla su 60 ginnaste, al 44esimo posto al corpo libero su 127 ginnaste e al 42esimo posto All Around su 177 ginnaste.

Nel Livello Lb categoria J3 Selene Guglini sfiora la finale posizionandosi al 12esimo posto al cerchio, al 36esimo posto al corpo libero e al 19esimo posto All Around su 93 ginnaste.

Nel livello Sc categoria S1 Gioia Morandi Vispi gareggia a nome della Elanagym di Cerveteri seguita dal tecnico federale Elana Costantin, si aggiudica la finale entrando tra le 10 migliore ginnaste d’Italia nella specialità clavette su 74 atlete, e chiude la gara al settimo posto.

Per la nostra ASD Gymmwell e per il paese di Valentano questi risultati significano molto!

Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in questo piccolo paese e andremo avanti sempre a testa alta. Grazie al tecnico regionale di ginnastica ritmica Marika Morandi, all’insegnante di danza Annachiara De Vecchis, all’istruttrice Elena Principe, al presidente Angelo Morandi e alla vicepresidente Tamara Morandi, alla segretaria Lorella Billi e a tutto lo staff perché lavorano sempre e con determinazione portano in alto il nome della Asd Gymmwell di Valentano.

Un’Associazione, la Gymmwell, dove il tempo dedicato allo sport, si unisce alla passione, creando così delle piccole, grandi ginnaste che con il cuore fanno volteggiare in aria, non solo gli attrezzi, ma anche il loro talento.

Continueremo gli allenamenti anche per il mese di luglio e, il primo agosto nella palestra comunale Loc Felceti di Valentano andremo in scena con il saggio di fine anno, con la speranza di rivederci a settembre per ripartire alla grande.

