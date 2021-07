Stasera Italia-Spagna, il ct Mancini: “Chance al 50 per cento”

Europei 2020 - Fischio di inizio alle 21 sul campo di Wembley

Nazionale italiana

Londra – “Sarà sicuramente una bella partita, sia noi che loro abbiamo giocatori di talento, verrà fuori una bella gara”. A una manciata di ore dalla semifinale degli Europei 2020, il ct azzurro Roberto Mancini sfugge a ogni tipo di pronostico.

“L’Italia e la Spagna se sono qua hanno fatto bene entrambe, sono arrivate qua con merito: le percentuali sono a metà”. Possibilità di arrivare in finale al 50 per cento dunque tra la nazionale italiana e quella spagnola.

Il fischio d’inizio è per questa sera alle 21, sul campo dello stadio di Wembley a Londra. Per l’occasione le autorità britanniche hanno deciso per aumentare la capienza dello stadio al 75%. Secondo quanto si è appreso dovrebbero essere circa 54.000 gli spettatori. Per quanto riguarda la distribuzione tra le tifoserie, la Uefa stima circa 11mila sostenitori italiani e 9mila spagnoli.

Nello stadio si può entrare soltanto dopo aver mostrato la negatività ad un tampone effettuato nelle ultime 48 ore o di aver completato il ciclo vaccinare da almeno 15 giorni.

6 luglio, 2021