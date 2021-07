Una statua per i 60 anni di lady Diana, presenti i figli Harry e William

Londra - I principi britannici: “Ogni giorno vorremmo fosse ancora con noi, speriamo che sarà vista per sempre come un simbolo di forza e amore”

Londra – Una statua per i 60 anni di lady Diana, presenti i figli William e Harry.

Oggi lady Diana avrebbe compiuto 60 anni e per ricordarla il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato una statua in suo onore. È la prima volta che i due fratelli appaiono insieme dal funerale del nonno Filippo, tenutosi ad aprile.

L’evento è stato ridotto a causa dell’emergenza Covid e al crescente numero di contagi da variante delta nel Regno unito. Stando a quanto riferisce il Sunday telegraph, i due fratelli hanno avuto un incontro privato dopo la cerimonia.

L’opera è stata realizzata dallo scultore Ian Rank-Broadley e del designer di architettura da giardino Pip Morrison. È stata installata nel Sunken Garden, nei giardini di Kensington Pace. “Raffigura Diana – spiega un comunicato – nel periodo finale della sua, vita quando ha acquisito fiducia nel suo ruolo di ambasciatrice per cause umanitarie”.

“Oggi, nel giorno del 60esimo compleanno di nostra madre – si legge in una nota diffusa da William e Harry -, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l’hanno resa una forza positiva in tutto il mondo e hanno cambiato in meglio innumerevoli vite. Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi e speriamo che questa statua sarà per sempre vista come un simbolo della sua vita e della sua eredità”.

1 luglio, 2021