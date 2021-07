Stop dell’acqua a Zepponami dalle 9 alle 13

Talete - Il 29 luglio per un intervento urgente di riparazione perdita rete idrica

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Talete Spa comunica che il 29 luglio 2021 si effettuerà un intervento urgente di riparazione perdita rete idrica in località Zepponami.

Contatori dell’acqua

Data la particolarità della lavorazione si rende necessario chiudere il flusso idrico dalle 9 a fine lavori previsto per le 13.

Le zone interessate sono Zepponami parte bassa, Strada Ombrone, Loc. Stefanoni, Via della Stazione, Via Giannotti e via limitrofe.

Al termine dell’intervento si potranno manifestare fenomeni di torbidità in rete e alle utenze.

Talete Spa

Ufficio tecnico

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021