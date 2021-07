Ronciglione - Incidente in zona Punta del lago - Intervento di polizia locale e 118, anche con l'eliambulanza

Condividi la notizia:











Ronciglione – Fuori strada con l’auto, ferito giovane uomo.

Incidente nel primo pomeriggio nel comune di Ronciglione. Per cause ancora d’accertare, in zona Punta del lago, un giovane uomo di circa 35 anni è finito fuori strada con la propria auto.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 entrati in azione sia con l’ambulanza che l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belcolle, ma le sue condizione sembrerebbero essere meno gravi del previsto.

Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi né persone.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Ronciglione per i rilievi, per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità che comunque non ha subito contraccolpi: la provinciale è rimasta percorribile.

Condividi la notizia:











11 luglio, 2021