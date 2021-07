Coronavirus - Con la certificazione potranno riaprire anche le discoteche

Condividi la notizia:











Roma – Stretta sul Green pass affinché l’Italia resti bianca fino a Ferragosto.

Si stanno definendo in queste ultime ore i requisiti e i paletti che regoleranno l’utilizzo della certificazione che si ottiene dopo aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 oppure con un tampone negativo nelle precedenti 48 ore.

Secondo l’accordo dovrebbero riaprire anche le discoteche, con accesso, appunto, soltanto a chi ha il Green pass. Stessa modalità che varrà anche per i ristoranti al chiuso.

Il provvedimento in via di definizione potrebbe entrare in vigore già dal 26 luglio e potrebbero cambiare anche i requisiti per i passaggi delle regioni da un colore all’altro in base alla fase di rischio. Finora, infatti, se si superano i 50 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti si entra in zona gialla, ma i governatori hanno chiesto al ministro Speranza che si dia più importanza alle ospedalizzazioni, in particolare ai posti occupati in area critica.

Al momento il numero dei contagiati sale, soprattutto tra i ragazzi, ma nella maggior parte dei casi non c’è necessità di ricovero, quindi il governo punta a non chiudere le attività sensibilizzando però tutti ad effettuare la vaccinazione.

Il Green pass sarà rilasciato a chi ha effettuato la doppia dose, è guarito o ha un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Per chi viaggia sarà indispensabile. Bisognerà mostrarlo prima di prendere treni a lunga percorrenza, navi, aerei. Ma anche per entrare in stadi, palestre, centri sportivi, concerti, eventi, convegni, spettacoli, feste e banchetti.

Salatissima la multa nei confronti di chi non rispetta le regole. In caso di controllo delle forze dell’ordine, chi è sprovvisto di Green pass rischia una multa fino a 400 euro e il gestore dell’attività potrebbe subire la chiusura per cinque giorni.

L’obiettivo è mantenere tutta l’Italia in fascia bianca almeno fino a Ferragosto, affinché anche l’autunno parta con numeri di contagiati (e soprattutto ospedalizzati) non troppo elevati e più gestibili di quelli dell’anno scorso.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2021