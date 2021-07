“Suor Piera continua a pregare per la comunità cui si è dedicata per 45 anni”

Viterbo - Il vescovo Fumagalli ai funerali della religiosa di Villa Rosa - Presente anche l'ex sindaco Gabbianelli: "Ha lasciato le nostre mani, non abbandonerà mai il nostro cuore"

Viterbo – (g.f.) – “Suor Piera continua a essere presente e a pregare per la comunità cui ha dedicato quasi 45 anni della sua vita”. Ieri mattina i funerali di suor Piera Bianchi, un’istituzione a Villa Rosa e il vescovo Lino Fumagalli, che ha celebrato la funzione, ha voluto ricordarla per il suo impegno. Nella struttura sanitaria viterbese che negli anni è cresciuta, ma non solo.

“Adesso suor Piera è nella dimensione vera della vita – ha detto Fumagalli – a relazionarsi con le persone con cui ha condiviso il segmento di vita terrena. Continua a pregare e a intercedere per la comunità cui ha dedicato quasi 45 anni della sua vita”.

In un giorno triste, denso di commozione, Fumagalli ha esortato più che a domandarsi il perché se ne sia andata, a ringraziare: “Il Signore, per avercela donata.

Suor Piera era una persona pronta all’ascolto, delicata nel consigli, presente nei momenti di difficoltà. Grazie per questo, Signore, grazie per le persone che ha accompagnato”.

C’è stata villa Rosa, cui si è dedicata, ma anche altro, l’associazione Solidarietà e servizio, la cui attività prosegue: “Mi parlava – ricorda Fumagalli – dei suoi viaggi in Cina in abiti civili, l’impegno in quelle terre”.

Diverse le testimonianze a fine celebrazione, da parte di chi ha incrociato il suo cammino con quello della religiosa, scomparsa domenica alle 7,45.

Il dottor Armignacco ricorda un’amicizia nata 15 anni fa e la forza mostrata anche negli ultimi giorni: “Era molto provata”.

Per padre Carmine è stato un esempio: “Nella sofferenza ringraziava Dio. Il dolore c’era, ma diceva che era più grande la pace che le donava il Signore”.

Anche l’ex sindaco Giancarlo Gabbianelli ha voluto dedicarle un ricordo. “Qualsiasi cosa possiamo dire – ha detto Gabbianelli – è inferiore a quanto suor Piera è stata.

La sua opera in Cina, quando i rapporti con la chiesa cattolica erano difficili, i cinesi che vennero poi a Viterbo e l’hospice, un regalo enorme per la città e non solo.

Curava ogni particolare, addirittura i quadri da appendere. Per dare amore e solidarietà alle persone che venivano qui a trascorrere gli ultimi giorni e così alle loro famiglie. Una grande attenzione.

Amore donato attraverso un’assistenza che non è mai stata solo sanitaria, ma umana e spirituale”.

Suor Piera se n’è andata, come hanno svelato da Villa Rosa, mentre le sue sorelle erano attorno a lei. “Al canto del Benedictus ha emesso l’ultimo respiro”.

Momento particolarmente intenso per Gabbianelli: “Vi ringrazio, perché sono sicuro che questo canto ha contrassegnato il momento in cui Suor Piera ha abbandonato le nostre mani ma non abbandonerà mai il nostro cuore”.

20 luglio, 2021