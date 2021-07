Coronavirus - L'assessore Alessio D'Amato fa il punto sulla campagna vaccinale

Vaccino anti Coronavirus

Roma – “Coperture vaccinali per fasce di età:

Over 80 – 95%

70/79 anni – 90%

60/69 anni – 84%

50/59 anni – 72%

40/49 anni – 61%

30/39 anni – 52%

20/29 anni – 48%

12/19 anni – 25%



Superate 5,9 milioni di somministrazioni, il 52% degli adulti ha concluso il percorso vaccinale

Riaperto oggi il pronto soccorso del Policlinico campus bio medico.

Asl roma 3 e Sant’Egidio, hub vaccinale a ostia in via baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a centri sociali di Idroscalo, Infernetto e Acilia. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 19 luglio.

Asl Roma 2: Campagna vaccinale dedicata a persone non assistite (stp/sfd). Prossimo appuntamento giovedì 15 luglio, ore 14:00-18:00 presso il sito vaccinale di Via La Spezia 30

Operazione Delta, vaccino itinerante

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi 12 e domani 13 Luglio, Formia – 14 e 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: oggi 12 Luglio, Castel Sant’Angelo – 14 Luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti.

– Asl Viterbo: Martedì 13 luglio, Capranica – Giovedì 15 luglio, Civitella d’Agliano – Sabato 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

– Asl Roma 4: oggi 12 Luglio Capena, Castelnuovo E Santa Marinella – 13 Luglio Campagnano E Santa Severa – 14 Luglio Formello E Tolfa – 15 Luglio Sacrofano e Allumiere – 16 Luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano – 17 Luglio Canale M., Manziana

– Asl Roma 6: 18 luglio Cas Pomezia – 25 luglio Cas Rocca di Papa.

Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e a partire dal 12 presso i due camper sarà possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: oggi 12 luglio Riofreddo Camerata Nuova – 13 luglio Cave, Gallicano – 14 luglio Ciciliano, Sambuci – 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: oggi 12 luglio Roccagiovine, Mandela – 13 luglio Arsoli, Cervara – 14 luglio Sant’Angelo Romano, Montecelio – 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

12 luglio, 2021