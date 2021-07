San Lorenzo Nuovo - Intervento dei carabinieri - FOTO

San Lorenzo Nuovo – L’incidente stradale sulla Maremmana

San Lorenzo Nuovo – Tamponamento tra due auto e un camion sulla Maremmana.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle otto sulla strada Maremmana a San Lorenzo Nuovo.

Per cause in corso d’accertamento un camion che trasportava latte e due auto, una Ford Fiesta e un’Opel Mokka, nelle vicinanze di una curva si sono tamponati.

Fortunatamente nello scontro non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acquapendente.

I militari hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Qualche disagio al traffico a causa dei mezzi sulla carreggiata.

20 luglio, 2021