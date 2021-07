“Tanti pericoli in strada alla Moletta, l’amministrazione cosa aspetta a intervenire?”

Montalto di Castro - Il segretario regionale di Orizzonte, Stefano Sebastiani, chiede di riasfaltare la via e il ponte e installare guard-rail

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Sono passati quasi due anni dall’alluvione che colpì Pescia Romana e che danneggiò il ponte della Moletta dividendo in due una parte del paese. L’amministrazione chiuse immediatamente il ponte, assicurando che entro pochissimo tempo sarebbe tornato tutto alla normalità.

Ad oggi nulla è cambiato e il ponte è sempre inagibile.

Un ponte che permetteva il transito locale e dei mezzi agricoli che purtroppo oggi sono costretti a percorrere la strada provinciale con un aumento del rischio di incidenti.

Basterebbe poco, una ripulita e una nuova asfaltatura, ma, a quanto sembra, l’amministrazione parla di un progetto che si aggira intorno ai 400mila euro per abbatterlo e farne uno nuovo. Una spesa alquanto inutile e dannosa per le tasche dei cittadini, quando la soluzione potrebbe essere assai meno gravosa.

Le cose non sono migliori in strada della Moletta, dove il manto stradale è su due livelli: una parte della carreggiata è sopraelevata ed una “sottoelevata”, con un dislivello netto in alcuni tratti di oltre 10 centimetri. Questo dislivello rende pericolosa questa strada soprattutto per i ciclomotori e non a caso alcuni genitori si sono rivolti a Orizzonte, denunciando la cosa e affermando che già dei ragazzi hanno avuto incidenti su quella strada riportando ferite abbastanza gravi ma fortunatamente non permanenti.

Un altro pericolo che si ha percorrendo strada della Moletta è la mancanza di guard-rail. Infatti, adiacente la strada vi è una cunetta per lo scolo e il deflusso delle acque che ha un’altezza di oltre 2 metri.

Cosa aspetta l’amministrazione a intervenire? Che a rompersi sia una Ferrari e non le utilitarie dei cittadini che vivono su quella strada e che pagano le tasse come chi abita al Borgo Nuovo?

Ciò che come Orizzonte vorremmo evitare è che si intervenga dopo che c’è scappato il morto, a quel punto le lacrime di coccodrillo saranno del tutto inutili. Chiediamo quindi all’amministrazione d’intervenire quanto prima e dare a questa strada, come a quella di Belvedere e della Roccaccia la priorità su altre opere.

Stefano Sebastiani

Segretario regionale Orizzonte

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021