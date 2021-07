A Tarquinia lido la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale

Politica - Venerdì 30 dalle 15 alle 19 e sabato 31 luglio 2021 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 in viale dei Giardini

Tarquinia – Anche a Tarquinia sarà possibile firmare per il referendum sull’eutanasia legale: nelle giornate di venerdì 30 dalle 15 alle 19 e sabato 31 luglio 2021 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 a

Tarquinia Lido in Viale dei giardini presso il monumento ai caduti del mare.

Come circolo Pd Tarquinia “Domenico Emanuelli” sosteniamo con forza l’iniziativa ed abbiamo voluto fare la nostra parte, promuovendola sul nostro territorio. Una battaglia di civiltà a favore della libertà di scelta sul fine vita è in sé una vera e propria battaglia per la vita.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono messi e si metteranno a disposizione – assieme a noi – nell’attività di raccolta firme, in particolare esprimiamo un sentito ringraziamento a Marco Gentili, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni e nostro concittadino, che da anni conduce queste battaglie con caparbietà e determinazione tenendo viva l’attenzione su tematiche complesse agli occhi delle istituzioni.

Ricordiamo a tutti coloro che desiderassero sottoscrivere la proposta che è necessario recarsi al banchetto in possesso di un documento d’identità in corso di validità, e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Pd Tarquinia

29 luglio, 2021