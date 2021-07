Telo climatizzante per la nuova serra

Tarquinia - Donato alla sezione Agraria dell'istituto Cardarelli

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – L’interesse per la nuova sezione di Agraria da parte del mondo agricolo non si arresta e soprattutto è grande il piacere di vedere come il legame rimanga costante nel tempo per molte delle realtà agricole del territorio.

Una di queste è l’azienda Vivaistica Zannoli di Tarquinia che dall’inizio e costantemente è stata vicino alla nostra scuola nella realizzazione dei progetti ed in particolare per l’impegno profuso per la nuova serra sperimentale.

L’azienda stamani come ulteriore contributo ha donato alla scuola il telo ombreggiante a protezione della serra realizzandone anche la posa in opera.

“Voglio ringraziare calorosamente l’Azienda Vivaistica Zannoli – commenta la Dirigente Laura Piroli – per la vicinanza costante e preziosa verso la nostra Sezione di Agraria.

Per la nostra scuola è una grossa soddisfazione perché conferma la bontà del nostro progetto e l’importanza che tale indirizzo di studio possa avere per il nostro territorio.”

8 luglio, 2021